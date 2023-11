Femeie filmată de camerele de supraveghere când îşi pune păr în mâncare, pentru a nu plăti nota la restaurant

Tom Croft, în vârstă de 32 de ani, a fost nevoit să returneze unei cliente 12,95 lire sterline pentru o cină care conținea friptură de vită, la Observatory din Blackburn, Lancashire, după ce aceasta a pretins că a găsit un fir de păr în mâncare.

După ce a verificat imaginile de pe camerele de supraveghere, a fost șocat să vadă că femeia și-a pus propriul păr în mâncare, scrie Daily Star.

Înregistrarea video arată cum femeia îi șoptește ceva unui bărbat, apoi începe să rupă câteva fire din părul ei și-l pune în farfuria pe jumătate goală. Tom a spus că femeia s-a plâns apoi unui membru al personalului și a provocat o scenă la bar, motiv pentru care i s-a restituit integral banii pentru mâncarea comandată.

„Am revăzut imaginile pentru a constata ce nu a mers bine, în cazul în care un membru al personalului nu avea părul legat la spate sau altceva, dar apoi am găsit clipul. Am fost dezgustat și furios, foarte furios.

Există oameni care sunt dispuși să pună în pericol reputația unei afaceri și locurile de muncă ale personalului pentru o masă de 12,95 lire sterline. Echipa de bucătari ar fi putut apoi să creadă că a fost vina lor, când ei nu au făcut absolut nimic greșit”, a spus proprietarul.

Tom este coproprietar al restaurantului de cinci ani și jumătate, dar spune că nu a mai trăit niciodată așa ceva. El a adăugat că, dacă nu ar fi găsit imaginile de pe camerele de supraveghere, reputația afacerii sale ar fi fost „știrbită”.

Disgust as woman caught on pub CCTV putting own hair in food before demanding refundhttps://t.co/maldM8IyJH pic.twitter.com/6oDqus819v