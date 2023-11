O femeie care își înmormânta sora a descoperit că în sicriu este o persoană străină: "Nu știam cine era"

Situație dramatică în timpul unei înmormântări. O femeie care își conducea sora decedată pe ultimul drum a constatat că în sicriu este o persoană necunoscută care îi purta hainele și bijuteriile defunctei.

În timpul înmormântării surorii ei, americanca și-a dat seama că trupul din sicriu este al altcuiva. Persoana care se afla acolo nu era sora ei care a murit la sfârșitul lunii octombrie.

Georgia Robinson a spus că și-a dat seama imediat că ceva nu era în regulă pe 3 noiembrie, când ea și familia ei au ajuns la casa de pompe funebre din Jackson, unde se așteptau să-și ia rămas bun de la sora ei.

Familia îndoliată a cerut să vorbească cu directorul de pompe funebre. Potrivit Georgiei Robinson, directorul le-a cerut chiar "să plătească totul din nou". Americanca spune că, în cele din urmă, compania a acceptat să răspundă unora dintre solicitările lor, în special prin achiziționarea de haine noi pentru decedat.

"Nu știam cine era. Gândiți-vă doar că dacă am fi avut un sicriu închis, am fi ajuns să îngropăm persoana iubită a altcuiva în loc de a noastră", a declarat femeia, conform New York Post.