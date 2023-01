A înverzit deșertul! Fenomen rar surprins în Arabia Saudită

Fenomenul rar a fost surprins de un pasionat de vreme din Arabia Saudită, Abdulelah Alsulami.

Munții de lângă orașul Mecca din Arabia Saudită, în mod obișnuit arizi, negri și fără viață, au fost acoperiți cu plante verzi, după ploile abundente de la finalul anului trecut.

Alsulami a declarat pentru Reuters că scena a fost „grozavă” de vizionat și filmat, deoarece munții din zona tipic deșertică sunt de obicei negri.

The mountains of Makkah have been covered with greenery after recent rainfall.pic.twitter.com/psKEBbnySR