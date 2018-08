”Fiul meu, Osama”. Mama lui Osama bin Laden rupe tăcerea după 17 ani

Într-un interviu acordat exclusiv pentru The Guardian, mama lui Osama bin Laden, Alia Ghanem și cei doi frați vitregi ai săi, rup tăcerea după 17 ani de la atacul terorist 9/11 care a schimbat o lume întreagă.

Fiecare membru din familia Bin Laden are povestea proprie despre omul care a crescut nivelul terorismului mondial dar Ghanem ia rolul principal în interviu descriind-ul pe fiul ei ca un bărbat care este încă pentru ea un fiu iubit care și-a pierdut cumva drumul. "Viața mea a fost foarte dificilă pentru că era atât de departe de mine", spune ea, vorbind cu încredere. "Era un copil foarte bun și m-a iubit atât de mult".

Familia s-a adunat pentru interviu într-un colț al conacului pe care îl împart acum în Jeddah, oraș în Arabia Saudită, care a servit drept casă pentru clanul Bin Laden de generații. Ei rămân una dintre cele mai bogate familii ale regatului: imperiul lor de construcții a clădit o mare parte din Arabia Saudită modernă și este adânc implicat în unitatea țării.

De ani de zile, Ghanem a refuzat să vorbească despre Osama, precum a făcut și familia sa mai îndepărtată. Acum, datorită regimului mai deschis adus de noul prinț, familia a acceptat să vorbească despre Osama. După câteva zile de negocieri și permisiune și partea autoritățiilor saudite, familia Bin Laden a acceptat interviul.

Stând între frații lui Osama, Ghanem își amintește de primul ei născut că fiind un băiat timid, capabil academic. El a devenit o figură puternică și ambițioasă imediat după vârsta de 20 de ani spune ea, în timp ce studia economia la Universitatea King Abdulaziz din Jeddah, unde a fost și radicalizat. "Oamenii din universitate l-au schimbat. El a devenit un om diferit”. Unul dintre oamenii pe care l-a întâlnit acolo era Abdullah Azzam, membru al Frătiei Musulmane, care mai târziu a fost exilat din Arabia Saudită și a devenit consilier spiritual al lui Osama. "A fost un copil foarte bun pană când s-a întâlnit cu niște oameni care i-au spălat creierul la începutul studenției. O poți numi un cult. Au luat bani pentru cauza lor. Îi spuneam mereu să stea departe de ei și el nu mi-a admis niciodată ce face, pentru că m-a iubit atât de mult ".

"Toți cei care l-au întâlnit în primele zile îl respectau", spune Hassan, fratele său, preluând povestea. "La început, eram foarte mândri de el. Chiar și guvernul saudit îl trata într-un mod foarte nobil și respectuos. Apoi, a venit Osama mujahidstul.”

Mama lui Osama încearcă să întoarcă conversația și să vorbească despre zilele timpurii, mai normale, ale fiului sau, declarând: "Era foarte cinstit. Foarte bun la școală. Îi plăcea cu adevărat să studieze. El și-a cheltuit toți banii în Afganistan sub pretextul afacerilor familiale.” Întrebată dacă a bănuit vreodată că fiul ei va deveni unul dintre cei mai mari teroriști ai lumii, femeia a răspuns: "Nu mi-a trecut niciodată prin minte. Am fost extrem de supărați. Nu vroiam să se întâmple așa ceva. De ce ar aruncă totul așa?”

Familia lui Osama a declarat că l-au văzut pentru ultima oară în 1999.

Când mama băiețiilor a părăsit încăperea pentru o clipă, frații lui Osama au declarat: "Au trecut 17 ani (de la 9/11) și ea rămane în negare cu privire la Osama", spune Ahmad, cel de-al doilea frate. "Îl iubea atât de mult și refuza să-l invinuiască. În schimb, îi acuză pe cei din jurul lui. Știe numai partea băiatului bun, partea pe care am văzut-o cu toții. Nu a cunoscut niciodată partea jihadistă.”

"Am fost șocat, uimit", spune fratele acum despre întâmplările din New York. "A fost un sentiment foarte ciudat. Știm de la început că a fost Osama, în primele 48 de ore. De la cei mai tineri la cei mai în vârstă, ne-am simțit foarte rușinați de el. Știam că toți dintre noi a urmau să se confrunte cu consecințe oribile. Familia noastră din străinătate s-a întors în Arabia Saudită."

Reintrând în conversație, mama lui Osama a adăugat: „Vorbesc cu haremul lui în majoritatea săptămâniilor. Locuiesc aproape.”

