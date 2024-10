Fostul premier al Scoției a murit. Alex Salmond s-a simțit rău după ce a ținut un discurs în Macedonia de Nord

Fostul premier al Scoției, Alex Salmond, a murit la vârsta de 69 de ani, potrivit Sky News.

Fostul lider SNP Alex Salmond a murit la vârsta de 69 de ani după ce i s-a făcut rău în Macedonia de Nord. Potrivit primelor informații, el s-ar fi prăbușit după ce a ținut un discurs în cursul zilei de sâmbătă.

Salmond, care a condus Partidul Naționalist Scoțian între 1990 și 2000 și apoi din nou între 2004 și 2014, a fost o figură proeminentă a mișcării naționaliste din țară.

A doua oară s-a folosit de mandatul său de prim-ministru pentru a organiza un referendum privind independența Scoției în 2014.

Campania „Da Scoției” a fost înfrântă și, ca urmare, el a demisionat în același an.

Fostul prim-ministru britanic Rishi Sunak este printre primii care i-au adus un omagiu domnului Salmond.

Într-o postare pe X, el a scris: „Alex Salmond a fost o figură importantă în politica noastră. Deși nu am fost de acord cu el cu privire la chestiunea constituțională, nu am putut nega abilitatea sa în dezbateri sau pasiunea sa pentru politică. Fie ca el să se odihnească în pace”.

