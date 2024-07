Povestea fotografiei istorice cu glonțul care se îndreaptă spre Donald Trump. Fotoreporterul premiat al New York Times: Întotdeauna mi-a fost teamă de a fi în aceasta situație

Doug Mills, un fotograf veteran al New York Times, câștigător al Premiului Pulitzer, care fotografiază președinții mericani din 1983, se afla la doar câțiva pași de fostul președinte Donald Trump la mitingul din Butler, Pennsylvania, când au început împușcăturile. El a reușit să capteze imaginea glonțului care se îndrepta spre Trump, fotografie care a făcut înconjurul lumii.

Douglas Mills a povestit, pentru New York Times, cum a fost în momentul tentativei de asasinat de la mitingul lui Trump și cum a reușit să facă acea fotografie.

”Există un grup de fotografi, poate noi patru, care se aflau în ceea ce se numește zona tampon la doar câțiva metri de fostul președinte. Ne-am bătut cu toții acolo, încercând să facem pozele noastre normale.

Dintr-o dată, s-au auzit ceea ce am crezut că sunt trei sau patru bubuituri puternice. La început am crezut că este o mașină. Ultimul lucru pe care l-am crezut a fost că este o armă.

Am tot făcut poze. A coborât în ​​spatele pupitrului și m-am gândit: „O, Doamne, s-a întâmplat ceva”.

Apoi toți agenții au început să alerge pe scenă și practic l-au acoperit complet. Îi auzeam țipând. La început cineva a spus: „Domnule, domnule, domnule”.

Cu asta, contra-lunetiştii, de asemenea membri ai Serviciului Secret, pe care rareori îi vedem decât dacă sunt pe un acoperiş sau ceva de genul ăsta, au apărut de nicăieri şi au fost sus pe scenă cu puşti automate.

Întotdeauna mi-a fost teamă de a fi în aceasta situație. Mereu m-am întrebat ce aș face în această situație. Sper să primesc lovitura corectă. Sper să nu mă împușc singur. La început m-am gândit imediat: „Aș putea fi împușcat?” A fost înfricoșător.