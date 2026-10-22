Furie în Ucraina, după ce Witkoff l-a „lingușit” pe Putin. Sîbiha: „Kievul a putut auzi cum sună în realitate «umanismul» rusesc”

Ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sîbiha. Foto: Getty Images

Ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sîbiha, l-a criticat joi pe emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, după ce a lăudat „spiritul umanitar” al preşedintelui rus Vladimir Putin, mulţumindu-i în acelaşi timp pentru eliberarea unui cetăţean american capturat de armata rusă în Ucraina. „Conciliatorismul, servilismul şi linguşirea nu vor opri acest război. Doar forţa o va face”, a spus Sîbiha, subliniind că, în noaptea de miercuri spre joi, „locuitorii din Kiev au putut auzi cum sună în realitate «umanismul» rusesc”, informează EFE, potrivit Agerpres.

Ministrul ucrainean a transmis acest mesaj pe contul său de X, condamnând totodată un atac rusesc asupra teritoriului ucrainean în timpul nopții de miercuri spre joi.

„În timpul nopţii, locuitorii din Kiev au putut auzi cum sună în realitate «umanismul» rusesc”, a scris Sîbiha, referindu-se la un nou bombardament pe care l-a descris ca fiind „brutal”.

Overnight, Kyiv residents heard what Russian "humanism" truly sounds like: a brutal attack with dozens of ballistic missiles striking energy infrastructure, medical facilities, shopping centers, and residential areas. Other cities across Ukraine came under attack as well. Appeasement, servility, and flattery will not stop this war. Only strength will. — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) October 22, 2026

Potrivit şefului diplomaţiei ucrainene, Rusia a folosit „zeci de rachete balistice” în timpul atacului care au vizat „infrastructura energetică, unităţile medicale, centrele comerciale şi zonele rezidenţiale”.

Sîbiha a adăugat că forţele ruseşti au atacat şi alte oraşe ucrainene joi dimineaţă.

Vladimir Putin l-a primit miercuri pe trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, într-un palat grandios din Sankt Petersburg pentru a discuta soluții pentru oprirea războiului din Ucraina. Înaintea acestei întâlniri, Rusia a făcut un gest de bunăvoință și a eliberat din închisoare un profesor american pensionar, care era deținut la Moscova din aprilie 2022.

„Vorbiți atât de mult de președintele meu, președintele Trump, ca fiind un umanist. Și dumneavoastră sunteți un umanist, domnule, și salut asta, vă apreciez. Vă mulțumesc din nou”, i-a spus Witkoff, miercuri, lui Vladimir Putin.