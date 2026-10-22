Rușii au bombardat Kievul cu rachete, după ce Putin a fost de acord cu apelul SUA de a relua negocierile de pace cu Ucraina

Rușii au bombardat Kievul cu rachete. FOTO: Serviciul de Urgență al Ucrainei

Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac cu rachete, la doar câteva ore după ce Rusia a declarat că este „pregătită, în principiu” să reia negocierile de pace, iar președintele american a afirmat că lumea se află „cel mai aproape de până acum” de încheierea războiului. Mai multe case au fost lovite miercuri noaptea, iar 15 persoane, printre care doi copii, au fost rănite, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, scrie BBC.

Atacul a avut loc pe fondul unei noi ofensive diplomatice conduse de emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Witkoff s-a întâlnit miercuri cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, la o zi după întrevederea cu liderul de la Kiev.

Negocierile trilaterale au fost suspendate în februarie, iar de atunci Rusia și-a intensificat atacurile, în condițiile în care Ucraina a rămas fără interceptoarele furnizate de Occident pentru apărarea împotriva rachetelor.

„Zilele trecute am vorbit cu Vladimir Putin despre încheierea războiului său cu Ucraina, de care cred că ne apropiem, apropo, poate că acum suntem cel mai aproape de până acum”, a declarat Trump miercuri.

Președintele american nu a reușit până în prezent să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în ciuda afirmațiilor sale repetate că ar fi capabil să o facă.

Emisarul special al lui Trump, Witkoff, a mers la Sankt Petersburg după ce s-a întâlnit marți, la Oslo, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu liderii Norvegiei și Finlandei.

Nu este clar ce propuneri concrete i-a prezentat Witkoff lui Putin, însă Zelenski a declarat după discuții că au fost abordate garanții de securitate „solide” pentru Ucraina și propuneri privind un armistițiu energetic. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a afirmat că ideile acestora nu au fost foarte „utile”.

Înalți oficiali din Rusia, Ucraina și Statele Unite au purtat mai multe runde de negocieri menite să pună capăt războiului. Rusia a pus întreruperea acestora pe seama atacurilor ucrainene „masive” din luna trecută, desfășurate în timpul alegerilor generale din Rusia.

Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, iar Moscova controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Vorbind cu jurnaliștii după discuțiile de miercuri de la Sankt Petersburg, Ușakov a sugerat că o nouă rundă de negocieri ar putea avea loc în jurul datei de 10 noiembrie la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. El a subliniat că discuțiile trebuie să se concentreze pe „construirea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului”.

Ușakov le-a mai spus reporterilor că Putin i-a reiterat lui Witkoff că trupele ruse avansează pe întreaga linie a frontului și dețin „inițiativa strategică”.

Ucraina și aliații săi europeni au contestat afirmațiile lui Putin, invocând un impas practic pe front.

Miercuri, Zelenski a declarat că ar accepta un acord care să înghețe războiul pe actuala linie a frontului. „Noi îl numim «încetarea focului» sau «oprirea uciderilor», cum l-a numit președintele Trump. Înghețare și oprire. Și, desigur, acesta este minimul de care avem nevoie astăzi din partea Rusiei”, a declarat el pentru Fox News, adăugând că garanțiile de securitate pentru Ucraina ar putea fi discutate ulterior.

Witkoff a descris ultimele discuții drept „constructive”, iar Kushner, care a participat prin legătură video, a declarat: „Mai este încă multă muncă de făcut, dar avem o oportunitate reală de a depăși acest război și de a construi un cadru pentru pace, securitate și prosperitate durabile pentru generațiile viitoare.”

Negocierile au avut loc pe fondul unor tensiuni tot mai mari între Ucraina și Statele Unite.

Trump a declarat că a venit momentul ca Ucraina să aibă un nou președinte și, mai recent, că este timpul ca „altcineva să negocieze în numele Ucrainei”. El a pus pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești creșterea prețurilor la carburanți, care urcă de la începutul războiului condus de SUA împotriva Iranului.

Trump a fost, de asemenea, criticat dur de parlamentari democrați și de unii republicani după ce a ridicat sancțiunile impuse Rusiei, permițându-i acesteia să elibereze tone de motorină pe „piața americană și cea globală”. Decizia a venit în ciuda faptului că, cu doar câteva săptămâni înainte, semnase o lege care autoriza noi sancțiuni și tarife americane împotriva statelor care importă petrol și gaze rusești.

Zelenski și aliații europeni ai Ucrainei au criticat decizia lui Trump.

Săptămâna trecută, Kievul a acuzat Washingtonul că a reținut informații de intelligence esențiale pentru avertizarea ucrainenilor cu privire la lansările de rachete balistice rusești, ceea ce a dus la moartea multor civili. Secretarul de stat american Marco Rubio a respins marți aceste acuzații, calificându-le drept „scandaloase”, iar Zelenski a declarat după discuțiile de la Oslo că schimbul de informații „funcționează acum”.

Armata ucraineană s-a plâns, de asemenea, de restricțiile de viteză impuse rețelei americane de internet prin satelit Starlink, care i-au limitat capacitatea de a folosi drone pentru lovituri împotriva Rusiei. Oficialii americani au negat că ar fi solicitat o astfel de încetinire, iar un grup bipartizan de senatori americani a cerut o anchetă urgentă.

Înainte de începerea discuțiilor dintre Putin și Witkoff, Rusia l-a eliberat pe Stephen Hubbard, un cetățean american în vârstă de 74 de ani, condamnat la aproape șapte ani de închisoare pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei. Trump a declarat că fostul profesor „se întoarce acasă” și că „nu a fost nevoie de niciun «schimb»”, în timp ce Witkoff l-a numit pe Putin un „om cu suflet umanitar” pentru că a acceptat eliberarea.

Întrebat de un reporter BBC dacă este de acord cu o astfel de caracterizare a liderului de la Kremlin, vicepreședintele american JD Vance a răspuns: „Sunt de acord ca Steve Witkoff să spună ceva frumos despre o persoană care tocmai a eliberat un ostatic american. Fie că ești sau nu de acord cu sentimentul din spatele afirmației, Steve Witkoff este un diplomat. Treaba lui este să meargă acolo și să ducă lucrurile la bun sfârșit. Mă interesează mult mai puțin ce a spus Steve decât faptul că aduce un ostatic american acasă, la familia lui.”