Gabriel a devenit erou în Italia după ce a convins un tânăr să nu se sinucidă: "M-am uitat la soția mea și i-am spus că am făcut un lucru bun astăzi" VIDEO

foto: Corierre della Sera

Un șofer de TIR din România a devenit erou în Italia după ce a salvat viața unui tânăr de 19 ani ce voia să se arunce de pe un pod, scrie Corriere della Sera.

«Când vezi lucruri de la distanță, poți să crezi că cei care fac anumite acțiuni sunt eroi, care au nevoie de curaj. Dar când ți se întâmplă ție, te gândești doar la ce poți să faci ". Eroii sunt tineri și frumoși, cânta Guccini. Dar unii poartă un tricou alb și o pereche de bermude roșii. Gabriel se vede pentru prima dată în videoclipul respectiv la 48 de ore de la salvare. Este un punct pe lângă umbra camionului care își întinde brațele spre un băiat al cărui nume nu-l știe. Când se lasă și se așează pe acoperișul remorcii, fără nici o zgârietură, Gabriel îl îmbrățișează ca și cum ar fi fiul său. La telefon, primul lucru pe care îl întreabă este dacă acel băiat fără nume este în siguranță acum, dacă e în regulă, dacă are parte de îngrijirea de care avea nevoie.

Gabriel Bocra Ionut, 31 de ani în două luni, locuiește în Eboli (Salerno), și e în Italia de mai puțin de opt ani. După ce a salvat viața acelui băiat, după ce l-a lăsat în mâinile polițiștilor din Stradale, Gabriel s-a întors la camion și a plecat. Fără a-și lăsa numele, fără să aștepte ca polițiștii să-l felicite. A salvat un băiat disperat, a evitat o tragedie și a plecat pur și simplu pentru ultimii zece kilometri din călătoria sa. Pentru a termina livrarea de mozzarella: "Mărfuri perisabile, a trebuit să livrez până la opt și jumătate".

Era dimineață și un tânăr amenință că se aruncă de pe un pod. Românul era în TIR cu soția sa, Bianca.

«Lucrăm în perechi. Ea era în pijamalele ei pentru că condusese noaptea. Agenții vorbesc cu băiatul, îl calmează. Dar brusc, după aproape" o oră, aruncă portofelul la polițiști: "Deci, cel puțin știi cine a murit". Atunci decid să-și îndrepte camionul lui Gabriel înainte. "Am început să vorbesc cu el. L-am întrebat: "Spune-mi ce se întâmplă, de ce ești bolnav?" El a spus că are probleme, că problemele erau prea multe ... Am răspuns pur și simplu că lucrurile pot fi întotdeauna rezolvate. - Ce spui dacă te ajut? Băiatul dă din cap, Gabriel decide să se urce la el, urcând pe remorcă. "Vino aici, te voi prinde". Situația este tensionată, deoarece poliția se teme că tânărul de 19 ani au un cuțit. În schimb, de îndată ce băiatul sare pe remorcă, urmează o îmbrățișare imediată. "Soția mea și cu mine ne-am uitat unul pe celălalt pentru un moment: am făcut un lucru bun astăzi. Apoi am plecat, era în siguranță și nu avea nevoie de noi."