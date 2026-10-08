Grecia cumpără rachete, bombe și componente pentru avioane americane în valoare de patru miliarde de dolari după vizita lui Rubio

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Grecia a acceptat să cumpere armament și echipamente militare americane în valoare de patru miliarde de dolari, în timpul vizitei la Atena a secretarului de stat Marco Rubio, relatează Kathimerini. Aproximativ 1,2 miliarde de dolari vor fi alocate rachetelor și bombelor de precizie pentru forțele aeriene, care vor fi folosite de actuala flotă de avioane F-16 de fabricație americană și de cele 20 de aeronave F-35 pe care Grecia va începe să le primească la sfârșitul anului 2029.

Un alt miliard de dolari va finanța viitoarea modernizare la standardul Viper a celor 37 de avioane F-16 Block 50 ale Greciei. Țara dispune deja de 83 de aparate F-16 Viper. Modernizarea va fi finalizată la sfârșitul anului 2027.

Alte aproximativ 800 de milioane de dolari vor fi alocate pentru întreținerea și sprijinul flotei mai vechi de F-16, iar 750 de milioane de dolari sunt prevăzute pentru sprijinul ulterior acordat elicopterelor navale MH-60 și elicopterelor Black Hawk, ale căror livrări către Grecia vor începe anul viitor.

Prezența lui Rubio la Atena

Marco Rubio s-a aflat la Atena, miercuri, pentru a susține din nou un discurs în stilul trumpist în care a acuzat că Europa „este în hibernare”.

„Următorul deceniu va scrie istoria următorului secol", a spus Rubio, care apoi s-a întrebat dacă Occidentul își va menține poziția sau „se va preda unei lumi a declinului".

Rubio a adăugat că, „odată cu președintele Trump, SUA și-au luat deciziile” și și-a stabilit ca principale obiective reindustrializarea economiei americane, realizarea „Super Inteligenței” (numele inventat de Trump pentru Inteligență Artificială) și revenirea astronauților americani pe Lună.

Rubio a făcut referire, în discursul de pe Acropole, la alianța dintre SUA și Europa, argumentând că Europa poate „să se trezească din hibernarea sa pe termen lung”, inclusiv printr-o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare.

În acest context, oficialul american a descris Grecia drept un „aliat model”, a îndemnat Europa să urmeze exemplul Atenei și a avertizat că amenințările cu care se confruntă Occidentul astăzi sunt „la fel de reale ca cele din antichitate”..

Rubio a sărit în apărarea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Grecia, a apărat-o miercuri pe ambasadoarea SUA în această ţară, Kimberly Guilfoyle, după acuzaţiile potrivit cărora aceasta ar fi sugerat că SUA s-ar putea folosi de influenţa sa pentru a pune presiune asupra guvernului grec.

Întrebat, la o conferinţă de presă comună cu ministrul grec de externe Giorgos Gerapetritis, dacă presupusul comportament al ambasadoarei este conform cu regulile de etică ale Departamentului de Stat, Rubio a răspuns că ambasada SUA „face o treabă foarte bună” şi că Guilfoyle este „o ambasadoare puternică aici”, conform Reuters.

Mai mulţi senatori americani şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la acuzaţiile referitoare la ambasadoare. În scrisori adresate secretarului de stat, aleşi democraţi, între care senatoarea Jeanne Shaheen, au cerut explicaţii în legătură cu informaţii apărute în presa americană potrivit cărora Guilfoyle ar fi ameninţat că Statele Unite îşi pot folosi influenţa pentru a pune presiune asupra guvernului grec.