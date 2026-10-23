Grecia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Platformele au două luni la dispoziție să se pregătească

Platformele vor fi obligate să stabilească dacă serviciile lor sunt destinate adulţilor sau minorilor. Foto: Getty Images

Un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor sociale de către copiii cu vârsta sub 15 ani a fost adoptat joi de Parlamentul Greciei, relatează Agerpres. Interdicția va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, ceea ce înseamnă că rețelele au la dispoziție două luni și jumătatea să găsească o modalitate de a verifica vârsta utilizatorilor şi de a le proteja viaţa privată.

Măsura vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul acestor platforme asupra sănătăţii şi siguranţei minorilor.

Ministrul pentru guvernanţă digitală şi inteligenţă artificială, Dimitris Papastergiou, a apărat înainte de vot noile reglementări, descriindu-le drept o soluţie necesară, eficientă şi proporţională, compatibilă cu legislaţia UE. El a comparat dependența de rețelele sociale cu cea de alcool și tutun.

„Ar fi fost foarte uşor să nu facem absolut nimic astăzi şi să aşteptăm legislaţia europeană perfectă. Însă provocarea este aici. Copiii se cufundă tot mai mult în internet în fiecare zi, iar eu cred că un guvern responsabil trebuie să facă ceea ce este obligat să facă.

Am procedat la fel în cazul vânzării de alcool şi produse din tutun, iar acest lucru a reuşit să limiteze vânzările în primele luni.

Să transmitem mesajul că problema utilizării necontrolate a internetului - care duce la dependenţă în rândul copiilor, în detrimentul sănătăţii lor mintale - nu mai poate continua", a declarat Papastergiou.

Ministrul a precizat că, începând cu 1 ianuarie 2027, platformele vor fi obligate să stabilească dacă serviciile lor sunt destinate adulţilor sau minorilor şi a amintit de aplicaţia „Kids Wallet”, deja utilizată în Grecia pentru ca părinţii să supervizeze activitatea online a copiilor.

„Kids Wallet nu este o invenţie grecească. Ea respectă un cod şi specificaţii tehnice stabilite de Europa vara trecută. Şi repet: nu dezvăluie nicio dată cu caracter personal despre copii sau utilizatori, oferind doar o indicaţie dacă aceştia au peste sau sub 15 ani - nici măcar data naşterii”, a spus el.

Grecia se numără printre cele şapte ţări din Uniunea Europeană care colaborează cu Comisia Europeană pentru a găsi o soluţie de verificare a vârstei.

Australia a fost prima ţară care a adoptat, anul trecut, o legislaţie menită să limiteze utilizarea reţelelor sociale de către minori. O lege similară, adoptată în Franţa, a fost anulată de Consiliul Constituţional al ţării în luna august.