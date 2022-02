Guvernul SUA spune că Rusia ar intenționa să amenințe cu moartea familiile soldaților ucraineni care nu se vor preda trupelor lui Putin

Secretarul de stat Antony Blinken a avertizat cu privire la posibilitatea comiterii de către Rusia a unor abuzuri pe scară largă a drepturilor omului împotriva poporului ucrainean.

Departamentul de Stat al SUA a împărtășit informații care sugerează că armata rusă are intenționează să-i amenințe cu moartea pe membrii familiilor soldaților ucraineni care nu se predau trupelor lui Putin, potrivit Daily Mail.

U.S. Official: Russia plans to threaten to kill the families of Ukrainian soldiers who don't surrender@kylieatwood reports pic.twitter.com/0f6cuGhVQb