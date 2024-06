Școlile din Louisiana au fost obligate să afișeze cele 10 Porunci. "Trebuie să pornim de la Moise"

Jeff Landry, guvernatorul republican al statului american Louisiana. Sursă foto: hepta / Zuma Press

Școlile publice din statul american Louisiana sunt obligate să afișeze cele zece porunci biblice în toate sălile de clasă, relatează CNN.

Este consecința unei legi promulgate, miercuri, de guvernatorul republican Jeff Landry.

Aprobat luna trecută de legislatorii statului, proiectul impune ca în fiecare sală de clasă a școlilor ce primesc finanțare de la stat, de la grădiniță până la nivel universitar, să fie afișate poruncile care formează "Legea lui Dumnezeu".

Textul promulgat spune că poruncile trebuie să figureze pe un poster cu caractere mari, ușor de citit.

Este prevăzut limbajul exact care trebuie tipărit pe poster și se precizează că "textul celor zece porunci trebuie să fie punctul central" al documentului.

Guvernator american: "Dacă vrei să respecți statul de drept, trebuie să pleci de la Moise"

"Dacă vrei să respecți statul de drept, trebuie să pornești de la legea inițială dată, care a fost (încredințată lui) Moise. El și-a primit poruncile de la Dumnezeu", a declarat guvernatorul Landry.

Opozanții proiectului de lege au atras atenția că acesta încalcă o prevedere a Constituției SUA, care spune că legislativul american nu poate da nicio lege "de instituire a unei religii".

Grupurile pentru libertăți civile au anunțat că vor contesta în instanță legea promulgată de guvernatorul Landry.

Organizații precum American Civil Liberties Union, American Civil Liberties Union of Louisiana, Americans United for Separation of Church and State și Freedom from Religion Foundation au argumentat că prevederile promulgate de guvernatorul republican au ca efect "o constrângere neconstituțională a elevilor și studenților, din punct de vedere religios".

"Primul Amendament spune că noi toți putem decide, pentru noi înșine, dacă este cazul, ce convingeri religioase să avem și să practicăm, fără presiune din partea guvernului. Politicienii nu au nicio atribuție să impună studenților din școlile publice doctrina lor religioasă preferată", au spus organizațiile citate, într-o declarație comună.

La rândul său, Dodie Horton, autoarea republicană al legii, a argumentat că "cele zece porunci sunt înrădăcinate în istoria juridică (a SUA) și că proiectul aduce un 'cod moral' în sălile de clasă".

Ce spun Cele Zece Porunci

Potrivit Bibliei, Cele Zece Porunci i-au fost încredințate de Dumnezeu lui Moise, după ce acesta a urcat pe muntele Sinai.

Cele Zece Porunci ar fi fost scrise de însuși Dumnezeu pe două tăblițe din piatră care i-au fost încredințate liderului poporului israelit.

(1) Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.

(2) Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești.

(3) Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.

(4) Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.

(5) Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

(6) Să nu ucizi.

(7) Să nu preacurvești.

(8) Să nu furi.

(9) Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.

(10) Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.