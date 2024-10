Hamas este deschisă spre un acord cu Israelul, a anunţat un oficial al grupării. SUA şi Egipt fac presiuni să se încheie pacea

Soldați israelieni, gata de atac. Foto: IDF

Gruparea islamistă palestiniană Hamas este deschisă spre un acord cu Israelul atât timp cât premierul israelian Benjamin Netanyahu "îşi menţine angajamentul faţă de ceea ce s-a convenit", a declarat un înalt oficial al organizaţiei aflate la guvernare în Fâşia Gaza, conform Agerpres.



"Solicitările noastre sunt clare şi cunoscute şi se poate ajunge la un acord atât timp cât Netanyahu îşi menţine angajamentul faţă de ceea ce a fost deja convenit", a afirmat Husam Badran, membru al biroului politic al Hamas şi şeful biroului pentru relaţii naţionale, într-o declaraţie publicată de agenţia de ştiri palestiniană Shehab şi citată de The Times of Israel.



Această declaraţie a fost făcută după ce, duminică, preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a declarat că ţara sa a propus implementarea unei încetări a focului timp de 48 de ore în Fâşia Gaza, în care Hamas să elibereze patru ostatici israelieni în schimbul eliberării unui număr nedefinit de prizonieri palestinieni.



Preşedintele egiptean a făcut acest anunţ în aceeaşi zi în care şeful serviciului de informaţii externe al Israelului (Mossad), David Barnea, a sosit în Qatar pentru a participa la noi negocieri privind schimbul de ostatici cu prizonieri palestinieni închişi în Israel şi posibilităţile de a se ajunge la o încetare a focului în Fâşia Gaza.



Hamas nu participă direct la negocieri, dar are biroul politic la Doha şi comunică cu reprezentanţi ai Qatarului şi Egiptului, care mediază, alături de SUA, discuţiile între părţile implicate în conflict.



Noile discuţii survin după cel de-al 11-lea turneu întreprins în Orientul Mijlociu de la începutul războiului din Fâşia Gaza de secretarul de stat american Antony Blinken, care a cerut să se profite de moartea liderului Hamas, Yahya Sinwar, pentru a relua negocierile şi a pune capăt războiului.