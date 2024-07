Haos pe aeroportul din Catania, vulcanul Etna a erupt iar. Ce trebuie să facă românii care vor să ajungă în zonă

Este haos pe aeroportul Catania. din Italia, după ce toate zborurile au fost anulate. Decizia a fost luată după o nouă erupție a vulcanului Etna. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să se informeze despre situația din zonă și despre zboruri dacă vor să ajungă în zonă.

Vulcanul a început să arunce lavă și cenușă, iar localnicii spun că au auzit bubuituri puternice. Deocamdată nu s-au luat măsuri pentru evacuarea zonei.

Vulcanul aruncă tone de cenușă care se depun pe străzi și obligă autoritățile să impună restricții de circulație.

#Eruption of #Etna volcano (#Italy, 23.07.2024).

