Imagine virală cu o bucătărie rămasă intactă, într-un bloc din Dnipro bombardat de ruși

Imaginea unei bucătării luminoase a unei familii din Ucraina, rămasă fără un perete după atacul cu rachete din Dnipro, a ajuns virală pe rețelele sociale și a provocat șoc și tristețe.

Cel puțin 40 de persoane au murit sub dărâmăturile blocului de nouă etaje din acea zonă rezidențială din Dnipro. Alte 75 de persoane au fost rănite, inclusiv mai mulți copii.

În apartament se afla și un antrenor de box care a fost ucis în atacul de sâmbătă. Soția și copilul au supraviețuit.

Un deputat ucrainean a cumpărat distrugerea clădirii cu soarta țării sale.

"Acestea sunt rănile de pe corpul Ucrainei, răni de pe casele noastre", a scris deputatul în mediul online.

When I look at this kitchen all I see is the flat I grew up in, the flat my grandparents lived in, the flat my cousins lived in because we all had two stool tucked under the kitchen table just like that. pic.twitter.com/2vNHi84HXu