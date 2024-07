Imagini hilare cu Georgia Meloni strâmbându-se la Summit-ul NATO din cauza lui Biden. Videoclipul a devenit viral

La summitul NATO de joi, premierul italian Giorgia Meloni a fost surprinsă de camerele de filmat strâmbându-se și dându-și ochii peste cap. Incidentul a avut loc în timpul unei conferințe de presă cu mize mari în care Biden și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-au întârziat prezența, lăsându-i pe Meloni și pe președintele finlandez Alexander Stubb vizibil frustrați.

Videoclipul, care de atunci a devenit viral, o arată pe Meloni verificându-și ceasul inexistent, în semn de supărare pe întârzierea președintelui american. Biden a părăsit Casa Albă la aproximativ 20 de minute după ce trebuia să înceapă evenimentul, ceea ce ar putea explica exasperarea lui Meloni.

Nu este prima dată când Meloni a atras atenția pentru reacțiile ei la întâlniri internaționale. În timpul summitului G7, ea a fost remarcată pentru că l-a îndrumat pe Biden aparent distras și pierdut înapoi în grup. În noul videoclip, Meloni pare complet neimpresionată, dându-și ochii peste cap și încruntându-se în timp ce întârzierea continua. La un moment dat, o altă persoană s-a alăturat conversației dintre Meloni și Stubb, determinându-l pe președintele finlandez să-și verifice telefonul pentru momentul respectiv.

