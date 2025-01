Imagini ca în pandemie în China. Ce este HMPV, virusul care umple spitalele și cât de mare e pericolul să ajungă în Europa

Spitalele din China sunt pline din cauza unui virus care provoacă simptome asemănătoare cu gripa. Este vorba de metapneumovirus ((HMPV), descoperit ultima oară în Europa în 2017. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii spun însă că momentan pentru România virusul nu reprezintă o problemă, însă situaţia este supravegheată atent de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Potrivit specialiştilor, este un virusul înrudit cu virusul respirator sincițial VSR, cel care afectează şi copiii de la noi din ţară.

"Ceea ce se întâmplă acum în China nu reprezintă o situație nouă. Este o infecție virală cu Metapneumovirusul de origine umană, despre care știm încă din anul 2001. Într-adevăr, în momentul de față, în China sunt multe cazuri cu acest virus. Vorbim în primul rând de copii de până în 14 ani, care au și boli asociate. La întrebarea dacă riscul ca acel virus să ajungă și în Europa și bineînțeles, în România, nu trebuie să ne facem probleme.

Nu există o dovadă în momentul de față că e o problemă reală pentru sănătatea publică, dar știm din experiența cu SARS-CoV-2 și nu numai, că, din păcate, virusul nu are nevoie de pașaport în momentul în care ajunge la graniță. Deci trebuie să fim prudenți, trebuie să luăm în calcul că această situație din China e important să fie ținută sub control, să monitorizăm persoanele care vin din China și care pot ajunge în Europa și transmite mai departe și trebuie să știm că până la urmă e vorba de o simptomatologie asemănătoare cu gripa, că de cele mai multe ori poți să confunzi acest virus cu un virus gripal. E nevoie de prudență și dacă lucrurile se vor schimba în viitor, cu siguranță că vor fi luate și alte măsuri", a declarat la Antena 3 CNN Adrian Marinescu, director medical al Institutului Matei Balș din București.

Cazurile de infectare cu virusul, identificat ca metapneumovirus uman (HMPV), s-au înmulțit în nordul Chinei în această iarnă, în special în rândul copiilor, scrie The Independent.

Pe rețelele sociale au apărut fotografii și videoclipuri cu oameni care poartă măști în spitalele din China, iar informațiile de la fața locului descriu situația ca focarul inițial de Covid.

⚠️ BREAKING:



China ?? Declares State of Emergency as Epidemic Overwhelms Hospitals and Crematoriums.



Multiple viruses, including Influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19, are spreading rapidly across China. pic.twitter.com/GRV3XYgrYX