Imagini incredibile cu zăpadă pe plajele cu nisip alb din Florida. Furtună istorică în SUA: 4 morți, școli închise, aeroporturi blocate

O furtună istorică de zăpadă afectează mare parte a Statelor Unite ale Americii, în zone unde fenomenul este neobişnuit. E zăpadă inclusiv pe plajele din Florida. Cel puţin patru oameni au murit din cauza frigului. Mai multe state au declarat stare de urgenţă, şcolile şi mai multe aeroporturi fiind închis, scrie CNN.

În timp ce frigul s-a dovedit mortal, imagini filmate de pe întreaga Coastă a Golfului arată cum zăpada acoperă locuri unde nu se credea că va ajunge vreodată: în Cartierul Francez din New Orleans, unde artiştii stradali au cântat pentru trecători, pe iarba de la graniţa cu Florida şi pe plajele cu nisip alb din Orange Beach, Alabama.

Două persoane din Austin ar fi murit din cauza frigului, potrivit serviciilor medicale de urgenţă din Austin-Travis County, deşi cauza decesului nu a fost stabilită clar. Oficialii din Georgia au raportat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, un deces cauzat de hipotermie, afirmând că persoana în cauză fusese afară în noaptea precedentă. Cel de-al patrulea deces este, de asemenea, considerat a fi cauzat de hipotermie, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 80 de ani din Milwaukee care a căzut pe stradă duminică dimineaţă, potrivit Biroului medicului legist din comitatul Milwaukee.

Zăpada cade marţi din sud-estul Texasului, în Louisiana şi în zone din Mississippi şi Alabama, creând condiţii periculoase. Într-o zonă care se întinde de la Houston până în Alabama s-a înregistrat strat de zăpadă de până la 20 de centimetri. Conform Serviciului meteorologic naţional din New Orleans, marţi s-au înregistrat 20 de centimetri de zăpadă la Aeroportul internaţional Louis Armstrong New Orleans. Precedentul record a fost de 2,7 centimetri în 1963. Florida şi-a depăşit probabil recordul istoric de zăpadă la nivel de stat, cu cel puţin 13 cm în Molino - un record care a fost valabil în 1954.

Friends just sent this from Destin Florida @spann #snow #GulfofAmerica pic.twitter.com/Np3ymYaEfE

Mobile, Alabama, a înregistrat până acum mai mult de cinci centimetri de zăpadă, doborând un record vechi de 143 de ani pentru o singură zi de ninsoare.

O cantitate record de zăpadă este prognozată pentru New Orleans şi alte oraşe de pe Coasta Golfului.

Ninsorile abundente şi rafalele puternice de vânt s-au combinat pentru a crea condiţii de viscol în sudul Louisianei. Serviciul meteorologic naţional din Lake Charles a emis prima avertizare de viscol emisă vreodată de-a lungul Coastei Golfului, pentru părţi din sudul Louisianei şi estul îndepărtat al Texasului.

Zăpada a închis sau a îngreunat operaţiunile pe mai multe aeroporturi din sud, contribuind la anularea a peste 2.300 de zboruri spre sau dinspre aeroporturile americane marţi - şi a peste 900 de anulări până miercuri.

Secţiuni mari ale autostrăzii 10 - principala arteră rutieră de pe Coasta Golfului - din Texas şi Louisiana sunt închise marţi, deoarece zăpada şi unele straturi de gheaţă fac călătoriile dificile sau imposibile. Drumuri importante au fost închise în zona New Orleans.

Şcolile şi birourile guvernamentale sunt închise marţi pe toată Coasta Golfului, iar starea de urgenţă este activă în Louisiana, Georgia, Alabama, Florida şi Mississippi.

Temperaturile scăzute şi răcirea vântului de la graniţa canadiană până la graniţa mexicană ating niveluri periculoase pentru a doua zi consecutiv. Marţi dimineaţă, temperaturile au coborât până la 20 de grade în cea mai mare parte a Coastei Golfului, cu valori de o singură cifră în nordul Texasului.

Temperaturile extrem de scăzute permit desfăşurarea unei furtuni incredibil de neobişnuite de-a lungul Coastei Golfului.

? SNOWY NOLA: Lake Pontchartrain in New Orleans is experiencing a surreal scene. Palm trees are dramatically swaying in the wind amidst falling snow. Near-blizzard conditions have been reported at New Orleans Lakefront Airport for the past few hours. https://t.co/Gg52nJruVi pic.twitter.com/ZLR1oUxGbd