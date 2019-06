Imagini șocante cu Angela Merkel. I s-a făcut rău în timpul unei ceremonii oficiale - VIDEO

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost văzută tremurând marţi în timp ce îl primea pe noul preşedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Germania, ceea ce a ridicat îngrijorări în legătură cu starea sa de sănătate, relatează DPA.



În timp ce aştepta alături de Zelenski trecerea gărzii de onoare a forţelor armate germane, Angelei Merkel au început să îi tremure picioarele şi corpul. Când a trecut apoi prin faţa gărzii împreună cu invitatul său, tremuratul s-a redus considerabil.



Ulterior, la o conferinţă de presă, Merkel a spus că între timp a băut trei pahare cu apă, sugerând că fusese deshidratată.



„Aşa cum poate vedea toată lumea, mă simt bine din nou”, a adăugat cancelarul.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7