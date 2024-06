Mii de oameni au fost evacuaţi din calea incendiilor în New Mexico. Stare de urgenţă după ce peste 500 de clădiri au fost distruse de flăcări

Două incendii masive de vegetaţie au determinat evacuarea a cel puţin 7.000 de oameni dintr-o regiune muntoasă din New Mexico, în sud-vestul Statelor Unite, transmite AFP, potrivit Agerpres. Flăcările au distrus peste 500 de clădiri, provocând numeroase daune în comunitatea locală.

Incendiile violente au izbucnit luni într-o zonă rurală a statului, situată la aproximativ o oră şi jumătate de mers cu maşina de graniţa cu Mexic. Situaţia a devenit critică în special pentru locuitorii din Ruidoso, un sat care a fost înconjurat de flăcări şi ai cărui locuitori au fost evacuaţi de urgenţă.

Autorităţile locale şi echipele de intervenţie lucrează neîncetat pentru a controla incendiile şi a oferi sprijin persoanelor evacuate.

Apocalyptic forest fires are engulfing increasingly large areas in the southern United States



The video shows a forest fire in New Mexico, where the complete mandatory evacuation of the village of Ruidoso, with a population of eight thousand, began yesterday evening. pic.twitter.com/3izKm0pzgG