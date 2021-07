Un cuplu căsătorit, victimă a incendiilor dezlănțuite din Turcia. Situație gravă și în Italia

Pompierii au reușit să stingă incendiile care amenințau localitățile Piana degli Albanesi, Strasatto Altofonte și San Giuseppe Jato din Sicilia.

Flăcările au fost atât de puternice încât sâmbătă dimineața a "plouat" cu cenușă în mai multe stațiuni turistice.

Focurile intense au determinat închiderea aeroportului internațional Catania pentru o oră.

150 de oameni au fost salvați de pe țărm de Garda de Coastă, adaugă sursa citată.

Cel puțin o duzină de focare erau active, arderile fiind întețite de vântul puternic.

#Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche nel Lazio, Puglia e Campania. Nella clip elicottero AW 139 in ricognizione aerea per un incendio in via Palermo, alle porte di #Catania [#30luglio 17:30] pic.twitter.com/0Emioyok1I