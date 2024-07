Incendiu puternic într-un mall din China. Cel puţin opt oameni au murit

Opt persoane au murit şi mai multe au rămas blocate după ce miercuri a izbucnit un incendiu într-un centru comercial din China, scrie CNN.

Potrivit televiziunii de stat chineze, incendiul a izbucnit într-un centru comercial din Zigong, un oraș din provincia vestică a Chinei Sichuan, miercuri, în jurul orei 18:00, ora locală (6:00 ET).

Imagini dramatice au arătat o coloană uriașă de fum negru care ieşea din clădirea cu 14 etaje. Mai multe persoane au fost văzute adunate pe un balcon.

Aproape 300 de pompieri și medici de pe ambulanţă au fost trimişi la faţa locului.

