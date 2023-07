Incendiu uriaș lângă o stațiune din Antalya. Peste 100 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări

Pompierii turci au fost mobilizați, marți, în apropierea stațiunii Kemer din provincia Antalya. Ei acționează pentru stingerea flăcărilor atât de pe uscat, cât și din aer.

Incendiul a izbucnit în noaptea de luni spre marți și s-a răspândit rapid prin pădurile din zonă, ca urmare a vântului puternic și a umidității scăzute, a anunțat biroul guvernatorului din Antalya, potrivit Reuters.

Zece avioane, 22 de elicoptere și peste 200 de vehicule au fost desfășurate în zonă.

"Aproximativ 120 de hectare de pădure au ars în zona Kemer", a spus ministrul Turismului, Mehmet Nuri Ersoy.

?NOW! ?? ?A big fire started in Kemer district of Antalya city of Turkey. It is intervened by helicopters and firefighters. It is said that there is no electricity in some places. ?#Ροδος #φωτιά #Rhodes #Greece #κερκυρα #الجزائر #Algeria #Turkey pic.twitter.com/HEhtRut3hb