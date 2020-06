Incidente violente la Londra. Ciocniri între poliție, activiști de extremă dreapta și manifestanți antirasism

Incidentele violente s-au înregistrat în centrul Londrei.

S-au adunat acolo sute de protestatari care denunţă rasismul, în cadrul seriei de mitinguri izbucnite după moartea afro-americanului George Floyd în timp ce era imobilizat de agenţi de poliţie în Statele Unite.

În paralel, la Londra s-au adunat activişti de extremă-dreapta care încearcă să protejeze statui ale unor lideri politici, inclusiv cea a fostului premier Winston Churchill, care ar putea fi dărâmate de protestatarii antirasism.

Poliţia a intervenit în Piaţa Trafalgar pentru a opri confruntări între cele două grupuri de manifestanţi.

Au avut loc violenţe sporadice în zona Podului Westminster, în Piaţa Trafalgar şi în faţa Parlamentului britanic.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a condamnat violenţele.

„Este total inacceptabil. Nu vom tolera atacurile contra poliţiei, autorii vor simţi forţa totală a legii”, a declarat Sadiq Khan prin Twitter.

Groups of right-wing activists and football fans gathered in London, saying they want to guard historical monuments.



There were clashes with police as some threw bottles and cans at officers pic.twitter.com/Mb4GHaqELO