A fost aprobată injecția pentru slăbit. Se va da pe rețetă!

Oficialii din domeniul sănătății transmit că au aprobat utilizarea injecției pentru slăbit.

Medicamentul se numește Wegovy şi se injectează. Substanța va putea fi procurată numai pe bază de rețetă, anunţă autorităţile.

Medicamentul injectabil a fost folosit în toamna anului trecut și de Elon Musk.

Hey, @elonmusk what’s your secret? You look awesome, fit, ripped & healthy. Lifting weights? Eating healthy? pic.twitter.com/mYeOUOLvgH