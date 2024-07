„Soția lui Zelenski și-a luat un Bugatti din banii SUA pentru Ucraina”. Cum au fost răspândite fakenews-uri prin operațiunea „CopyCop”

O rețea de site-uri web administrate din Rusia, care imită designul și conținutul publicațiilor din Occident, inundă internetul cu știri false, ca parte a unei operațiuni bazate pe Inteligență Artificială, având o țintă proeminentă: alegerile din SUA, arată o investigație BBC.

Potrivit sursei citate, un fost polițist din Florida, care s-a refugiat la Moscova după ce a fost investigat de FBI, este unul dintre personajele-cheie din spatele acestei rețele.

O știre falsă de anvergură s-a rostogolit, recent, pe rețelele sociale, după ce a apărut pe un site obscur în limba franceză.

Site-ul a fost marcat între timp ca sursă de dezinformare (foto următoare).

Dacă povstea publicată aici ar fi fost reală, ar fi fost o adevărată bombă de presă.

Russian propagandists created a deepfake and made-up French edition to throw in fake news about Ukrainian First Lady Olena Zelenska



Yesterday, a number of low-grade Russian media outlets came out with sensational news: Olena Zelenska allegedly bought an expensive Bugatti car in… pic.twitter.com/Vgn4DyNlnh