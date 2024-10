Iranul avertizează că moartea lui Yahya Sinwar va „întări rezistența” Hamas. Blinken merge în Israel să negocieze încetarea focului

Iranul, susţinător al mişcării islamiste palestiniene Hamas, a asigurat joi seară că moartea liderului acesteia, Yahya Sinwar, ucis de Israel în Fâşia Gaza va „întări spiritul de rezistenţă" în vederea „eliberării" teritoriilor ocupate, notează AFP. Șeful diplomaţiei SUA, Antony Blinken, va merge în Israel pentru a face presiuni în favoarea unui acord de încetare a focului în Fâşia Gaza.

„El va deveni un model pentru tinerii şi copii care vor continua pe calea eliberării Palestinei. Atâta timp cât ocupaţia şi agresiunea se vor menţine, rezistenţa va continua", a scris pe contul său X Misiunea iraniană la Naţiunile Unite la New York.

When U.S. forces dragged a disheveled Saddam Hussein out of an underground hole, he begged them not to kill him despite being armed. Those who regarded Saddam as their model of resistance eventually collapsed. However, when Muslims look up to Martyr Sinwar standing on the… pic.twitter.com/S1QUN47y83