Israelul a bombardat un oraș creștin din nordul Libanului. Crucea Roșie libaneză anunță cel puțin 18 morți

Israelul a bombardat, luni, orașul majoritar creștin Aitou din nordul Libanului, iar raidul aviatic s-a soldat cu cel puțin 18 morți şi patru răniți, potrivit Crucii Roșii libaneze, citată de presa internațională.

Este pentru prima dată în campania anti-Hezbollah când aviația militară a statului evreu bombardează această zonă.

Până acum, principalele operațiuni militare ale Israelului în Liban s-au concentrat în sudul acestei țări, în estul Văii Bekaa şi în suburbiile Beirutului.

Atacul din Aitou a vizat o casă care fusese închiriată familiilor strămutate, a afirmat primarul din localității, Joseph Trad.

Alte relatări ulterioare atacului spun însă că tirul israelian l-a vizat pe un lider de rang înalt al Hezbollah.

Canalul TV libanez Al Mayadeen, apropiat de gruparea șiită pro-iraniană, a comunicat că "există martiri" după loviturile de luni de la Aitou.

Footage reveals widespread devastation following an Israeli airstrike on Aitou in Zgharta District in #Lebanon. #AlMayadeen's correspondent reported that the aggression resulted in martyrs.



This marks the first time Israeli forces have targeted this area. pic.twitter.com/U8xWFnivFB