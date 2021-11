Joe Biden, surprins în timp ce ațipea înainte de discursul la summit-ul climatic. Mesajul transmis de regina Marii Britanii

Un material difuzat de presa internațională îl arată pe liderul de la Casa Albă așezat la masă, cu ochii închiși preț de aproximativ 30 de secunde pe parcursul unei secvențe de un minut.

Prima dată, Biden închide ochii timp de 10 secunde, apoi îi redeschide. Peste încă 10 secunde, președintele pare că ațipește din nou.

De astă dată, Biden ține ochii închiși pentru aproximativ 20 de secunde (de la secunda 20 la secunda 40 în materialul video atașat).

US President Joe Biden appears to doze off while waiting to give a speech at #COP26 . Read more here: https://t.co/CnFFIZpSxB pic.twitter.com/OlSlOXmvOi

Liderul de la Casa Albă este abordat apoi de un bărbat tânăr, cu mască de protecție, care îi spune ceva la ureche.

După ce mesagerul pleacă, Joe Biden reușește să își țină ochii deschiși și chiar își masează pleoapele cu mâna, probabil pentru a alunga starea de oboseală.

Ulterior discursului la COP26, Biden a distribuit pe contul său de Twitter un mesaj imagini de la summit în care afirmă:

"Nu există un înlocuitor pentru diplomația față în față. Mă aflu la COP26 pentru a mă asigura că ne ridicăm la înălțimea așteptărilor în ceea ce privește clima și că dăm startul unei decade de ambiție, fapte și inovații pentru a salva viitorul nostru comun."

There’s no substitute for face-to-face diplomacy. I’m here at COP26 to make sure that we meet the moment on climate, and kick off a decade of ambition, action, and innovation to preserve our shared future. pic.twitter.com/vhuHhyMqlv