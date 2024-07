Joe Biden l-a sunat pe noul premier britanic Keir Starmer să îl felicite și să vorbească despre Ucraina

Președintele SUA Joe Biden l-a felicitat vineri, într-o convorbire telefonică, pe noul premier britanic Keir Starmer, anunță Agerpres.

Starmer a fost învestit, vineri, în funcție, de Regele Charles al III-lea, după victoria laburiștilor în alegerile legislative din Regatul Unit.

Presa internațională a remarcat că liderul laburist a fost felicitat în primele ore de numeroși lideri politici, inclusiv de premierul român Marcel Ciolacu.

Până către sfârșitul zilei de vineri s-a remarcat, prin absență, un mesaj din partea președintelui SUA, Joe Biden.

"O absență notabilă între autorii acestor mesaje de felicitare este cea a președintelui SUA, Joe Biden. Este cu atât mai semnificativ, cu cât noul premier laburist va pleca marți, săptămâna viitoare, în SUA, pentru summitul NATO", a relatat, din Londra, corespondentul Antena 3 CNN, Ciprian Vîrlan.

În cele din urmă, liderul de la Casa Albă l-a felicitat pe noul premier britanic.

Congratulations to Prime Minister Keir Starmer on becoming Prime Minister of the United Kingdom.



I look forward to our shared work in support of freedom and democracy around the world, and to further strengthening the special relationship between our two countries.