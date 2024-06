Cine l-ar putea înlocui pe Joe Biden? Iată șase posibilități

Democrații sunt îngrijorați după prestația lui Joe Biden în timpul dezbaterii cu Donald Trump de la CNN. Foto: Hepta

Joe Biden a câștigat alegerile primare ale Partidului Democrat la începutul acestui an, dar nu devine oficial candidatul partidului la președinție până când nu este aprobat la Convenția Națională Democrată din 2024 de la Chicago, care are loc în perioada 19-22 august. Nu există un mecanism formal care să-l înlocuiască drept candidat prezumtiv și o astfel de mișcare ar fi o premieră în Statele Unite, scrie The Guardian, care analizează șase democrați care l-ar putea înlocui pe Biden.

Cuprinși de panică și depresie după prestația lui Joe Biden în confruntarea cu Donald Trump, democrații iau în serios varianta de a-l retrage din cursa prezidențială. Însă au nevoie chiar de Biden pentru a face primul pas.

Înlocuirea candidatului prezidențial al Partidului Democrat este posibilă, pentru că el încă nu a fost nominalizat oficial de Convenția formațiunii, programată pentru luna august. Însă procedura este greoaie și nu a mai fost luată în considerare de zeci de ani.

O opțiune ar fi ca Biden să accepte să se retragă și să le permită delegaților pe care i-a câștigat la primare – care votează pentru nominalizarea unui candidat la convenția de la Chicago – să aleagă pe altcineva.

Nu există o cerință legală ca delegații să voteze pentru persoana care a câștigat la primare.

Dacă Biden s-ar retrage, ar putea încerca să numească pe cineva – cel mai probabil vicepreședinta Kamala Harris – drept candidatul său preferat, care ar avea o oarecare greutate în rândul delegaților.

Cea mai drastică cale de acțiune deschisă lui Biden – demisia din funcția de președinte – ar transforma-o pe Kamala Harris președinte al SUA. Dar asta nu ar face din ea automat nominalizata democrata pentru 2024.

Cine l-ar putea înlocui pe Joe Biden

Nu există în acest moment o opțiune clară pentru Democrați, dar iată câteva opțiuni posibile:

Kamala Harris

Cea mai evidentă alegere ar fi vicepreședintele lui Biden. Ea a fost, însă, criticată pentru că nu și-a făcut propriul rol în administrația Biden și are cote slabe de aprobare în sondaje, sugerând că ar avea de dus o luptă grea împotriva lui Donald Trump. Cu toate că și-a asumat un rol principal în campania de realegere, conducând ofensiva împotriva lui Trump în ceea ce privește dreptul la avort, Harris a avut rezultate mai slabe în sondaje decât Biden de-a lungul administrației lor. Dacă Biden ar alege să demisioneze acum, Harris ar deveni, însă, automat președinte.

Gavin Newsom

Guvernatorul Californiei, în vârstă de 56 de ani, s-a aflat aseară în sala de discuții după dezbaterea cu Trump și a fost supus unui tir de întrebări cu privire la faptul dacă este pregătit să preia conducerea Partidului Democrat în cazul în care Biden ar renunța la alegeri. Acesta a respins întrebările elegant și a spus că sunt „speculații fără sens”, dar se presupune că are ambiții pentru Casa Albă și se crede că nu ar fi nevoie de prea multă convingere pentru a se înscrie în cursă. Administrația Biden a fost iritată atunci când Newsom a organizat anul trecut o dezbatere la o oră de maximă audiență cu Ron DeSantis, guvernatorul Floridei care a candidat pentru nominalizarea republicană, unii membri ai Casei Albe suspectând că Newsom se promovează pentru o eventuală candidatură la președinție.

Gavin Newsom este energic și un bun orator, calități care i-au lipsit cu desăvârșire lui Biden la dezbaterea cu Trump.

JB Pritzker

Guvernatorul din Illinois, în vârstă de 59 de ani, ar fi unul dintre cei mai bogați candidați.

Moștenitor al imperiului hotelier Hyatt, estimată la 3,6 miliarde de dolari, el a supravegheat codificarea dreptului la avort în Illinois, după ce Curtea Supremă a SUA a pus capăt acestui drept, afirmând că Illinois va deveni un „stat sanctuar” pentru femeile care solicită tratament pentru avort.

Sub conducerea lui Pritzker, Illinois a legalizat consumul recreațional de marijuana și a șters cazierele judiciare pentru posesie personală. El a supravegheat, de asemenea, interzicerea armelor de asalt și a încărcătoarelor de mare capacitate.

Gretchen Whitmer

Guvernatorul Michigan, în vârstă de 52 de ani, s-a aflat pe lista scurtă pentru alegerea vicepreședintelui lui Biden în 2020. Ea a fost în favoarea unor legi mai stricte privind armele și a abrogat interdicțiile privind avortul.

Sherrod Brown

Brown, 71 de ani, ar fi cel mai în vârstă dintre alegerile alternative, dar este încă cu șapte ani mai tânăr decât Trump. A fost considerat o surpriză când nu a refuzat o nominalizarea democrată în 2020, spunând la acea vreme că rămânerea în calitate de senator de Ohio este „cel mai bun loc pentru mine să duc această luptă” în numele oamenilor. Este o voce puternică în ceea ce privește drepturile și protecția muncii.

Dean Phillips

Candidat în timpul primarelor democrate de la începutul acestui an, el a găsit câțiva susținători, dar nu a reușit să atragă prea multă susținere în partid.