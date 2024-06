Joe Biden promite că va sprijini Ucraina: „Să ne plecăm în fața dictatorilor este pur și simplu de neconceput”

Preşedintele american Joe Biden a promis, joi, să nu abandoneze Ucraina în faţa agresiunii ruseşti, într-un discurs cu ocazia comemorării a 80 de ani de la debarcarea din Normandia.

„Ucraina este invadată de un tiran şi nu vom renunţa niciodată”, a declarat el, fără a pronunţa numele lui Vladimir Putin.

Dacă SUA va abandona, Ucraina va fi subjugată și „nu se va termina aici”, a arătat Biden.

Biden a avertizat că „toată Europa va fi amenințată”.

„Nu putem lăsa să se întâmple asta. Să ne predăm în fața bătăușilor, să ne plecăm în fața dictatorilor este pur și simplu de neconceput. Dacă am face asta, înseamnă că am uita ce s-a întâmplat aici, pe aceste plaje sfințite. Nu faceți nicio greșeală: nu ne vom pleca, nu vom uita”, a spus şeful Casei Albe.

