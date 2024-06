S-au împlinit 80 de ani de la Debarcarea din Normandia. Fotografii color rare, cu „Ziua Z” din iunie 1944

Peste trei milioane de soldați au fost implicați în operațiunea militară istorică.

Momente istorice revin la viață în Franța. Zeci de veterani americani și britanici din cel de-al Doilea Război Mondial s-au adunat la Bénouville, unde au aterizat planoarele în urmă cu aproape 80 de ani, în timpul Operațiunii Overlord, cunoscută și sub numele de "Ziua Z".

Debarcarea din Normandia este cea mai mare operațiune amfibie din istorie, cu participarea a aproape trei milioane de soldați care au traversat Canalul Mânecii din Anglia în Normandia.

Peste trei milioane de soldați, marinari, piloți sau medici din mai multe țări au fost implicate în bătălia de a elibera vestul Franței de sub controlul nazist.

La comemorarea Debarcării din Normandia, invazia Aliaților pentru eliberarea continentului de sub dominația nazistă, ia parte și președintele american Joe Biden.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea imagini color rare, cu Debarcarea din Normandia în iunie 1944.

Sute de lumânari au fost aprinse, în sunet de fanfară, la evenimentul dedicat celor care şi-au dat viaţa pentru libertate şi demnitate în Europa. Un sacrificiu pe care Franţa nu l-a uitat, pe care şi-l aminteşte şi îl onorează cu sfințenie an de an.

Invitați au fost, și de aceasta dată, cei care au supraviețuit pentru a-și spune povestea. 100 de foști militari, cu vârste între între 98 și 107 ani, au călătorit în Normandia. Iar zeci de mii de francezi și oaspeți din toată lumea i-au așteptat cu respect și apreciere pe eliberatorii de altădată.

„Ziua de acum, cu sărbătoarea aceasta, am simţit-o la fel ca atunci când am trecut prin orașele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Oamenii erau la ferestre, la uși și pe străzi. Diferența este că atunci nu erau atât de mulți ca acum.”, spune Andy Negra, veteran al bătăliei din Normandia.

Unii si-au amintit de ajutorul pe care l-au oferit in acele vremuri grele.

„Am construit bombardiere B-17 și B-29, iar în timpul când au arătat totul plaja din Normandia. noi, femeile, am construit tot acel echipament: avioanele, tancurile, muniția, ambarcațiunile de debarcare.”, a povestit Anna Mae Krier, nitrificatoare de război în Seattle.

Alții se cutremură și acum la amintirea scenelor sângeroase.

„Transmiteam mesaje către trupele - semnalul ajungea în final la trupe- care debarcau pe plajele din Normandia. Așa că auzeam totul. Puteam auzi tot zgomotul de fond - focul de mitralieră, tunurile, bombele care cădeau, avioanele, oamenii care strigau ordine, oamenii care țipau. A fost îngrozitor. ”, povestește Mary Scott, veteran britanic, operator radio în Al Doilea Război Mondial.

„Pe doi dintre soldații care au fost loviți - grav loviți - nu i-am putut salva, dar i-am acoperit cu pături, iar păturile le-au absorbit sângele. În cele din urmă, căpitanul a spus că nu putem lăsa lucrurile așa, așa că am scos furtunul de incendiu și am spălat puntea, iar sângele a dispărut. Întotdeauna am văzut asta. Eram doar un copil și majoritatea membrilor echipajului erau la fel. Nu am fost antrenat pentru așa ceva.”, își amintește și Dick Rung, veteran din Ziua Z, Omaha Beach.

Evenimentele comemorative au parte de invitati de onoare. Președintele SUA, Joe Biden, se află la Paris, unde va petrece următoarele cinci zile, timp în care va asista la festivitățile de Ziua Z din Normandia, va ține un discurs de înaltă ținută și va efectua o vizită oficială de stat cu președintele francez Emmanuel Macron.

În timpul vizitei în Normandia, Biden va sta de vorbă si cu președintele ucrainean Volodimyr Zelenski despre efortul de război pentru respingerea invadatorilor ruși, a declarat consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, Jake Sullivan.