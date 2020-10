Joe Biden şi Kamala Harris, testaţi negativ pentru COVID -19

Biden a profitat de ocazie să reamintească importanţa măsurilor de precauţie pe care rivalul său republican în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie le-a luat în derâdere mult timp.

''Sunt bucuros să anunţ că Jill (n.r. soţia sa) şi eu avem teste negative pentru COVID-19'', a scris pe Twitter fostul vicepreşedinte al SUA, în vârstă de 77 de ani, după ce chiar marţi avusese dezbaterea cu Donald Trump.



''Sper că acest lucru vă va reaminti: purtaţi mască, menţineţi distanţa fizică şi spălaţi-vă mâinile'', a continuat el, anunţând şi că îşi continuă campania electorală în statul Michigan.



Veşti bune şi despre Kamala Harris, cea care ar putea fi vicepreşedintele SUA în caz că Biden va ieşi câştigător. Şi testul ei de coronavirus a ieşit negativ, tot vineri. Nici soțul ei, Doug Emhoff, nu a ieşit pozitiv la testare, iar drumul electoral spre Las Vegas şi Carolina de Nord le este sigur, potrivit ABC News.

Dacă democraţii îşi continuă campania nestingheriţi, Donald Trump este nevoit să-şi suspende deplasările pe teren, potrivit unor oficiali ai Casei Albe, care au afirmat că preşedintele SUA prezintă ''simptome uşoare'' de COVID-19 şi este optimist cu privire la starea şi activitatea sa.

Soţia sa, Melania, infectată şi ea cu noul coronavirus, a anunţat de asemenea pe Twitter că are ''simptome uşoare''



I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.