Jordan Bardella a fost reales șeful Rassemblement National cu 99% din voturi, cu o zi înainte de lansarea candidaturii lui Le Pen

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Jordan Bardella a fost reales, sâmbătă, la conducerea Rassemblement National (RN), partidul francez de extremă dreapta, cu aproape 99% din voturile exprimate, în cadrul congresului formaţiunii desfăşurat la Orleans, în centrul Franţei, cu o zi înainte ca Marine Le Pen să îşi lanseze oficial candidatura la alegerile prezidenţiale din aprilie-mai 2027, transmit AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Bardella, în vârstă de 31 de ani, a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte al RN. Votul s-a desfăşurat online în ultimele zile, participând puţin peste 75.000 de membri ai partidului, reprezentând 68% din total, potrivit EFE.

Bardella a preluat conducerea partidului de la Marine Le Pen în iulie 2024, când aceasta a fost aleasă deputată în Adunarea Naţională.

„Am din nou nevoie de voi pentru a o duce pe Marine Le Pen la Palatul Elysee”, a declarat Bardella în faţa participanţilor la congres, referindu-se la alegerile prezidenţiale de anul viitor.

Congresul RN se desfăşoară în perioada 24-25 octombrie. Duminică, Marine Le Pen urmează să susţină la Orleans primul său mare miting în cadrul lansării oficiale a candidaturii la preşedinţia Franţei. Ea este prezentată drept favorită în sondajele pentru scrutinul din aprilie-mai 2027.

Câteva mii de membri şi simpatizanţi ai RN au aclamat-o pe Le Pen, scandând „Marine preşedinte”. În paralel, aproximativ 13.000 de persoane, potrivit autorităţilor, şi 26.000, potrivit organizatorilor, au participat la un protest împotriva congresului RN şi a ceea ce un manifestant a numit „banalizarea extremei drepte” în Franţa.

Evenimentele au avut loc într-un climat tensionat, după violenţele şi jafurile din 17 octombrie, produse în marja manifestaţiilor împotriva creşterii costului vieţii. Autorităţile au mobilizat 3.000 de membri ai forţelor de ordine la Orleans, au închis spaţii publice şi au restricţionat circulaţia în centrul istoric. Primarul oraşului a instituit, de asemenea, o interdicţie de circulaţie pe timpul nopţii pentru persoanele sub 15 ani, în următoarele două nopţi.

Tensiunile politice sunt alimentate şi de confruntarea dintre Marine Le Pen şi Jean-Luc Melenchon, liderul partidului La France Insoumise, de stânga. Cei doi se acuză reciproc în legătură cu violenţele de la manifestaţiile din 17 octombrie. Le Pen susţine că partidul lui Melenchon a deturnat protestele, în timp ce acesta atribuie responsabilitatea pentru incidente strategiei autorităţilor de menţinere a ordinii publice.