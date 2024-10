Kamala Harris, acuzată de plagiat de un cercetător din Austria. Ar fi copiat fără citare din Martin Luther King și de pe Wikipedia

Candidata democrată la președinția SUA, Kamala Harris, este acuzată că a recurs la plagiat într-o carte scrisă în urmă cu 15 ani, relatează presa internațională.

Cartea în cauză se numește "Smart on crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer" ("O abordare inteligentă a infracționalității: Planul unui procuror de carieră pentru creșterea siguranței noastre", n.r.)

Mai multe pasaje din acest volum ar fi fost preluate de pe Wikipedia și din alte surse fără atribuire, conform unui specialist austriac, Stefan Weber, cunoscut drept "vânătorul de plagiate".

Cercetarea lui Weber a fost distribuită de activistul și scriitorul Christopher Rufo.

