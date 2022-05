Planul pentru "adversarii literei Z", dezvăluit la Moscova de un regizor celebru: "Lagăre de concentrare și sterilizare"

"Z" este unul dintre simbolurile afișate pe tehnica militară trimisă de Rusia în războiul din Ucraina.

"Z" se referă la așa-zisa "de-nazificare" a Ucrainei, un pretext deseori invocat de Kremlin și de propaganda rusă pentru a justifica invazia lansată pe 24 februarie.

În sens mai larg, "oponenții literei Z" îi desemnează pe cei care se opun războiului pornit de Rusia.

Amenințările au fost formulate în emisiunea "O seară cu Vladimir Soloviov".

“The opponents of the letter Z must understand that they will not be spared. Everything is serious here: concentration camps, re-education, sterilization!” - this was declared by Shakhnazarov on the state TV #RussiaWarCrimes pic.twitter.com/s3HKhsiSEj