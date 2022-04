Bilanțul atacului din Kramatorsk a crescut la 50 de morți, dintre care cinci copii | Ucraina și Rusia, reacție de ultimă oră

Anunțul a fost făcut de Pavlo Kirilenko, șeful administrației militare din regiunea Donețk.

Într-o actualizare pe Telegram, Kirilenko a menționat că 50 de persoane au murit, dintre care cinci copii.

Oficialul ucrainean a precizat că 12 dintre victime au murit după ce au fost transportate la spital.

"Numărul atât de mare de victime este efectul atacului forțelor de ocupație ruse, care au tras cu rachete balistice Tocika-U asupra gării Kramatorsk. 98 de persoane au fost transportate la spital. Ne așteptăm ca alte victime să solicite ajutor medical în următoarele 1-2 zile, astfel că numărul victimelor se va schimba constant", a indicat Kirilenko.

Potrivit acestuia, 16 copii, 46 femei și 36 bărbați au ajuns la spital

Într-o altă evoluție a situației, un oficial de la Ankara anunță că reprezentanții Ucrainei și Rusiei doresc să se întâlnească în Turcia.

⚡️ Al Arabiya: Russia, Ukraine willing to hold talks in Turkey.



A Turkish official told Al Arabiya news outlet that “both Russia and Ukraine are willing to hold talks in Turkey, but they are far from agreeing on a common text” after Russia massacred Ukrainian civilians in Bucha.