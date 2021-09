5.000 de evacuați după erupția vulcanică din La Palma. Mai multe case au fost distruse. Premierul spaniol și-a amânat plecarea la Națiunile Unite

Este prima erupție a vulcanului din La Palma în ultimii 50 de ani. Conform geologilor, fenomenul a fost precedat în decurs de o săptămână de peste 22 de mii de cutremure de mică magnitudine.

Imagini filmate din aer și difuzate de posturile de televiziune au arătat cum râurile de lavă coboară de pe conul vulcanic din Cumbre Vieja și distrug mai multe case în avansul lor.

Premierul spaniol a spus că autoritățile locale monitorizează curgerea materiei vulcanice, din cauza riscului de incendii.

"Prioritatea este garantarea siguranței locuitorilor din La Palma, care ar putea fi afectați în urma erupției", a spus Sanchez, care și-a întârziat plecarea la New York, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, pentru a se întâlni cu autoritățile locale.

Acestea au emis ordine de evacuare pentru patru localități, între care El Paso și Los Llanos de Aridane, și au ridicat adăposturi temporare pentru persoanele evacuate.

