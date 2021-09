Erupție în insula La Palma din Canare, după 40 de ani de tăcere vulcanică. Autoritățile evacuează populația

La Palma face parte din arhipelagul Insulelor Canare, fiind situată în extremitatea nord-vestică a acestuia.

O coloană imensă de fum s-a înălțat în urma erupției, care a avut loc la ora locală 15.15, în parcul național Cumbre Vieja din sudul insulei, într-o zonă numită "Cabeza de Vaca" (cap de vacă, n.r.)

Tonuri de roșu se puteau vedea la baza jeturilor negre care propulsau bolovani în aer.

Unul dintre râurile de lavă formate după erupție amenința mai multe case în localitatea El Paso iar primarul Sergio Rodriguez a precizat că 300 de oameni în pericol imediat au fost evacuați din locuințe și trimiși pe terenul de fotbal local.

Mai multe drumuri au fost închise în urma erupției iar autoritățile au avertizat populația să nu se apropie de lavă.

Cu puțin timp înaintea erupției, autoritățile reușiseră să evacueze circa 40 de persoane cu probleme de mobilitate, precum și animalele din fermele situate în localitățile din jurul vulcanului.

Ministerul Apărării a anunțat că au fost trimiși soldați pentru a ajuta operațiunile de evacuare, care continuă în localitățile apropiate.

Înaintea erupției, seismologii au înregistrat o serie de cutremure cu magnitudine de 3,8, a precizat Institutul Național Geografic din Spania.

Cea mai timpurie erupție vulcanică în La Palma a avut loc în anul 1430. Ultima dinaintea celei de azi a avut loc în 1971.

În acest ultim caz, un om a murit în timp ce fotografia râurile de lavă, dar nu au fost semnalate alte incidente.

Populația din La Palma numără 85.000 de persoane.

Itahiza Dominguez, șeful institutului spaniol de geologie, a spus la posturile locale de televizune că este prea devreme pentru a estima cât va dura erupția din La Palma însă evenimentele anterioare de acest gen din arhipelag au durat "săptămâni sau luni" de zile.

Ultima erupție consemnată în arhipelag a avut loc sub apă, în anul 2011, în largul insulei El Hierro și a durat cinci luni.



The Canary Island of La Palma this afternoon…really hope this doesn’t spread down the #archipelago Who’d live on a volcanic island? Me! Not danger to #aviation as yet #avgeek #volcano #LaPalma #volcanLaPalma pic.twitter.com/epaok3RUp8