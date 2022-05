Atât s-a putut! Liderii UE au adoptat un embargo "progresiv" asupra petrolului rusesc | Cum i-au convins pe unguri

Decizia a fost anunțată luni noaptea de președintele Consiliul European, Charles Michel.

Ea afectează imediat mai mult de două treimi din importurile de petrol din Rusia, tăind "o sursă uriașă de finanțare pentru mașina sa de război" și punând o "presiune maximă" asupra Moscovei, pentru ca aceasta să înceteze războiul, a scris pe Twitter Charles Michel.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO