Lingouri de aur de două milioane de lire sterline, descoperite de un bărbat într-un tanc cumpărat de pe internet

Un bărbat din Marea Britanie a descoperit lingouri de aur în valoare de două milioane de lire sterline, într-un tanc pe care l-a cumpărat de pe internet.

Sursa foto: Youtube | Forces News

Britanicul Nick Mead, pasionat de vehicule militare, a descoperit două milioane de lire sterline în lingouri de aur ascunse într-un tanc irakian, pe care l-a cumpărat de pe platforma online eBay, însă nu a câștigat nimic de pe urma achiziției norocoase.

Marea descoperire a avut loc în 2017, când Mead a găsit cinci lingouri de aur ascunse în rezervorul de motorină al tancului irakian de tip 69, o copie chineză a modelului sovietic T-55.

Se crede că aurul a fost furat de către soldați irakieni în timpul invaziei din Kuweit din 1990, dar a fost uitat în interiorul mașinii de luptă de 36,7 tone. Nick Mead a decis să predea aurul autorităților, iar acum, la șase ani distanță, recunoaște că ar fi trebuit să păstreze comoara.

"Regret că l-am predat. Ar fi trebuit să primesc cel puțin o recompensă pentru asta, dar nu am primit absolut nimic. Când am găsit lingourile de aur, nu știam ce să facem cu ele. Nu poți merge cu cinci lingouri de aur la casa de amanet.

Așa că am sunat poliția. Aurul are o amprentă digitală. Ei știu de unde a fost extras. Cu siguranță a fost furat din Kuweit. La momentul respectiv, existau tot felul de teorii ale conspirației care susțineau că l-am păstrat. Dar nu am primit nimic, din păcate", a spus Nick Mead, potrivit dailymail.co.uk.