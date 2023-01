Lovitura HIMARS care a ucis sute de soldați ruși la Makiivka, confirmată de oamenii Moscovei din Donețk

Imagini postate online, a căror autenticitate nu a putut fi verificată imediat în mod independent de presa internațională, arată ruinele unui colegiu vocațional din orașul minier Makiivka, redus la o grămadă de dărâmături.

"Potrivit informațiilor mele, sunt confirmați mai puțin de 100 de morți până în prezent. Ceea ce s-a relatat este mult exagerat. Au fost aduși peste noapte cincizeci și opt de răniți, ceea ce este mult pentru o zi normală, dar nu atât de mult, dacă este să asculți informațiile despre sute de morți. Era o locație pentru recruți ruși mobilizați", a declarat sursa citată, la adăpostul anonimatului, conform agenției Reuters.

În schimb, Ministerul Apărării din Ucraina susține că au fost uciși cel puțin 400 de militari ruși.

Numerous media reports suggest that hundreds of Russian freshly mobilized soldiers billeted in the building of the Polytechnic School #19 in Russian-occupied Makiivka, Donetsk Oblast, were killed in the attack.



?The building before and after the attack (via @666_mancer) pic.twitter.com/2NW1npsR8T