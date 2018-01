Lovitura primită de Viktor Orban. Nereguli grave descoperite în Ungaria de UE

foto: Agerpres

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) recomandă ca autorităţile din Ungaria să ia măsuri judiciare în legătură cu "nereguli grave" în proiecte desfăşurate de o companie controlată în trecut de ginerele premierului ungar Viktor Orban, a precizat agenţia pentru The Wall Street Journal (WSJ).



Acuzaţiile l-ar putea pune într-o situaţie stânjenitoare pe Orban, un critic deschis al UE în ultimii ani. Blocul comunitar îşi analizează viitorul buget de cheltuieli, iar unele state membre au cerut reduceri semnificative în finanţarea regiunilor şi ţărilor cel mai puţin dezvoltate, inclusiv Ungaria.



Dezvăluirile ar putea de asemenea determina UE să recupereze de la Ungaria cele peste 40 de milioane de euro pe care le-a cheltuit pentru respectivele proiecte, a relatat vineri The Wall Street Journal în pagina sa online.



OLAF a precizat în această săptămână pentru The Wall Street Journal că a finalizat o investigaţie de doi ani asupra a 35 de proiecte acordate Elios Innovative Zrt, o companie specializată în tehnologie de iluminat stradal care a fost co-deţinută de Istvan Tiborcz, căsătorit din 2013 cu fiica cea mare a lui Orban, Ráhel. Acordate între 2011 şi 2015, contractele de modernizare a iluminatului stradal din Ungaria au fost finanţate parţial de UE.



"Investigaţia OLAF a dezvăluit nu doar nereguli grave în majoritatea proiectelor, dar şi dovezi de conflict de interese", a precizat OLAF pentru cotidianul citat. Misiunea OLAF este să ancheteze fraude cu bugetul UE, precum şi fapte de corupţie şi alte nereguli grave în care sunt implicate organisme şi agenţii ale UE.



Conflictul de interese are legătură cu Endre Hamar, un om de afaceri ungar cu acţiuni în diferite companii implicate în respectivele proiecte, potrivit unei persoane la curent cu acest caz.



La momentul în care au fost alocate contractele, Hamar era proprietarul Sistrade, care ajuta autorităţile locale să pregătească procesul de licitaţie, oferind consiliere privind cerinţele pentru câştigători, potrivit persoanei citate.



Împreună cu Tiborcz, el este acţionar majoritar la Elios, compania care a câştigat multe din respectivele licitaţii.