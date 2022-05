Ei sunt luptătorii care rezistă la Azovstal. Cum arată acești eroi după două luni și jumătate de război 

Sunt prezentați patru luptători, fără a fi nominalizați. Fiecare combatant apare în două fotografii: înainte de începerea războiului și la 10 săptămâni și jumătate după declanșarea ostilităților.

Cei trei bărbați au fețe zâmbitoare sau optimiste în pozele dinainte de conflict și expresii grave și hotărâte în imaginile surprinse după săptămâni de lupte.

Bărbile sunt proeminente, pentru că nu există frizerii în subsolurile uzinei Azovstal.

Femeia are o expresie meditativă în fotografia făcută pe timp de pace și zâmbește în poza făcută în zona de război.

Anunțul care însoțește colajul face apel la ajutor militar:

"Priviți cu atenție fețele lor. Așa arată eroii din Mariupol. 10 săptămâni și jumătate în apărarea orașului. Dacă vreți să le strângeți mâninile - înarmați Ucraina acum."

Tweet-ul conține și un link către un site unde se pot face donații.

