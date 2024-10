Macron cere Netflix să o mute pe Emily înapoi în Paris. „În Roma nu are sens”

Soția lui Macron, Brigitte, și-a făcut apariția în cel de-al patrulea sezon al serialului. Sursă foto: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj ferm către Netflix: „Emily in Paris” trebuie să rămână în Paris. Într-un interviu pentru Variety, publicat miercuri, Macron a subliniat că „'Emily in Paris' în Roma nu are sens” și a lăudat serialul pentru că promovează o imagine pozitivă a Franței. Deși serialul a fost criticat de unii parizieni pentru stereotipurile prezentate, Macron susține că acesta contribuie la atractivitatea țării, notează Politico.

Președintele francez Emmanuel Macron are un mesaj pentru Netflix: „Emily in Paris” trebuie să rămână în Paris.

„Vom lupta din greu. Și le vom cere să rămână în Paris!” a declarat Macron pentru Variety, într-un interviu publicat miercuri. „'Emily in Paris' în Roma nu are sens”.

Ultimul sezon al serialului de succes al gigantului de streaming se încheie cu personajul principal, americanca Emily Cooper, părăsind Parisul pentru a merge la Roma.

Serialul este unul dintre cele mai mari succese ale Netflix și a fost recent preluat pentru un al cincilea sezon. Deși este criticat de unii parizieni pentru descrierea stereotipului capitalei franceze - localnicii furioși au deteriorat chiar și locațiile de filmare cu graffiti - unii s-au atașat de el. Politicieni precum Macron au lăudat emisiunea pentru că este „bună pentru imaginea Franței”.

„Emily in Paris este super pozitiv în ceea ce privește atractivitatea pentru țară”, a declarat Macron.

Soția lui Macron, Brigitte, și-a făcut apariția în cel de-al patrulea sezon al serialului, despre care președintele a spus că l-a făcut „super mândru”.

„Sunt doar câteva minute, dar cred că a fost un moment foarte bun pentru ea”, a spus el.

Întrebat dacă el însuși a fost invitat să apară în serial, Macron a glumit: „Sunt mai puțin atractiv decât Brigitte!”.