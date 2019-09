Mai mulţi jucători au fost loviţi de un fulger şi s-au prăbuşit la pământ în timpul unui meci - VIDEO șocant

Un meci de fotbal din campionatul insulei Jamaica a fost întrerupt după un incident ciudat.

Mai mulţi jucători au fost loviţi de un fulger şi s-au prăbuşit la pământ. Arbitrul nu a avut de ales şi a oprit meciul, care nu a mai fost reluat ulterior.

Câte doi jucători din fiecare echipă au fost transportaţi de urgenţă la spital, unii dintre ei pe targă, deoarece nu se puteau ţine pe picioare.

Medicii au constatat, însă, că niciunul nu prezenta traume severe.

As many as five boys were struck by lightning on the field at Stadium East, St Andrew just after 5 p.m.



The boys were playing in an ISSA/Digicel Manning CupGroup E game...