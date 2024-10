Maia Sandu spune că a fost avertizată de instituții că e „țintă” pentru ruși: Nu mi-e frică

„Am pază, am încredere în oamenii care mă păzesc”, a spus Maia Sandu. Sursă foto: Captură video YouTube/ GALBEN

Președinta Maia Sandu declară într-un podcast postat vineri dimineață că, deși primește avertismente care o fac să bănuiască faptul că „ar putea fi ținta” unor grupări mafiote influente în Republica Moldova, nu se teme pentru viața sa. „Am primit mesaje de la instituțiile noastre despre faptul că sunt grupări care cred că, în momentul în care eu voi fi scoasă din joc, cum zic ei, lucrurile vor fi mult mai simple, vor putea reveni și controla țara”, a explicat aceasta.

„Nu-mi este frică, eu am fost și rămân o femeie curajoasă, așa cum sunt moldovenii și noi suntem curajoși. Eu lupt pentru o cauză dreaptă, eu lupt pentru pământul meu, pentru țara mea, pentru toate mătușile pe care le-ați văzut, pe care le-am vizitat și la care nu am reușit să ajung, care își pun speranța că în țara asta o să fie pace. E cauza noastră dreaptă și nu are de ce să ne fie frică. Noi suntem oameni pașnici, suntem oameni cinstiți, suntem oameni care își iubesc pământul, avem datoria să-l apărăm și asta e suficient pentru a merge înainte, oricare ar fi pericolele”, a continuat Maia Sandu în podcast, potrivit Unimedia.

De asemenea, președinta a confirmat că beneficiază de pază, dar nu este concentrată pe acest aspect.

„Am pază, am încredere în oamenii care mă păzesc. Eu nu am timp să mă preocup de aceste lucruri. Da, eu știu că sunt riscuri, nu e un joc ceea ce se întâmplă, miza e mare, și da, sunt oameni care cred că când Maia Sandu nu va mai fi președinte s-a terminat cu independența Republicii Moldova și cu integrarea europeană. Eu cred că suntem mulți, am demonstrat asta la referendum și o să o demonstrăm și în continuare”, a adăugat aceasta.

La întrebarea dacă a primit amenințări directe, Maia Sandu a explicat:

„Am primit mesaje de la instituțiile noastre despre faptul că sunt grupări care cred că în momentul în care eu voi fi scoasă din jos, cum zic ei, lucrurile vor fi mult mai simple pentru ei, ca să revină și să controleze țara. Asta într-un fel te face să crezi că ești țintă. Dar, nu contează ce cred ei, niciodată nu este o singură persoană cea care face rezistența sau care păstrează pacea și democrația. Întotdeauna au fost oamenii și întotdeauna m-am bazat pe oameni și cu oamenii vom reuși, cu încredere în puterile noastre. Frica nu ajută niciodată”.