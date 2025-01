Antena 3 CNN › Externe › Mapamond › Afacere bizară. Cum face bani un italian care a înregistrat peste 120.000 de domenii de internet Afacere bizară. Cum face bani un italian care a înregistrat peste 120.000 de domenii de internet

N.B. 2 minute de citit Publicat la 14:16 16 Ian 2025 Modificat la 14:16 16 Ian 2025





De îndată ce simte că un nume, un personaj, un acronim ar putea deveni celebru sau sunt deja celebri, dar fără să fi înregistrate cu unele extensii, precum .com , .it , .org, .net etc., s-a năpustit pe respectivu domeniu și îl înregistrează. Sursa foto: Gettyimages (poza cu caracter ilustrativ)